Eskişehir 06 Kasım Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Kasım 2025 itibarıyla hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C ile 8°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 23 km/saat olarak tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri çok bulutlu, sıcaklık ise 17°C ile 5°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun giyinmek ve rüzgarlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Bugün, 6 Kasım 2025 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 18°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgarın hızı 23 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Cuma günü, 7 Kasım 2025. Hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 5°C arasında değişecek. Cumartesi günü, 8 Kasım 2025. Hava yine çok bulutlu. Sıcaklıklar 17°C ile 4°C arasında seyredecek. Pazar günü, 9 Kasım 2025. Hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 18°C ile 4°C arasında olacak. Bu günlerde hava daha serin ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı. Gerekirse bir üst katman eklemek önemli. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmayın. Nem oranının yüksek olabileceğini dikkate almalısınız. Rüzgarlı günlerde şemsiye bulundurmak akıllıca. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat sürdürebilirsiniz.

