Eskişehir 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu şöyledir: Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C ve hava az bulutlu.

Eskişehir'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu şöyledir: Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C ve hava az bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C ve hafif yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde hava 25°C ve az bulutlu. Gece ise sıcaklık 20°C ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın kuzey yönünden saatte 12 km ile 27 km arasında esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %75 ile %48 arasında değişecek.

9 Ağustos Cumartesi günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 32°C, 10 Ağustos Pazar günü ise parlak güneş altındaki sıcaklık 34°C bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcak saatlerde kapalı ve serin ortamlarda bulunmak, aşırı ısınmayı önler.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

