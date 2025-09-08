HABER

Eskişehir 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir'de 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 12°C seviyelerinde olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 24°C, 10 Eylül Çarşamba günü ise 26°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmelidir. Bu önlemler, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

