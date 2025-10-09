Eskişehir 09 Ekim Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 7°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 12°C'ye kadar yükselebilir. Havanın kapalı ve bulutlu olması beklenmektedir. Nem oranının %89 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17.2°C ile 29.4°C arasında değişecek. 11 Ekim Cumartesi günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık aralığı 16°C ile 28°C arasında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 7.1°C ile 18.5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ani hava değişimlerine dikkat etmelisiniz. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak sizi korur.