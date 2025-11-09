Eskişehir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte geçecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıklar 5°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı ise %84 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 10 Kasım Pazartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında seyredecek. 11 Kasım Salı günü puslu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 3°C ile 12°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Hafif yağmur ihtimali bulunan günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye almakta yarar var. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek konforu artıracaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.