HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu 9 Kasım 2025'te bulutlu geçecek ve sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. İlerleyen günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım'da bulutlu, 11 Kasım'da puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği için hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek, şemsiye bulundurmak ve rüzgarlı günlerde uygun giysiler tercih etmek konforu artıracaktır.

Eskişehir 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte geçecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklıklar 5°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı ise %84 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 10 Kasım Pazartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında seyredecek. 11 Kasım Salı günü puslu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 13°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 3°C ile 12°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Hafif yağmur ihtimali bulunan günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye almakta yarar var. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek konforu artıracaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katlettiBaba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.