Eskişehir 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava durumu çok bulutlu geçecektir. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %81 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 9.8 km/saat civarında olacaktır. Gün doğumu saati 07:34'tür. Gün batımı ise 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacaktır. 11 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecektir. 12 Kasım Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı 5°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşumu beklenmektedir. Bu durum, trafikte görüş mesafesini azaltabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Trafik kurallarına uymak da sağlığınızı korur. Güvenliğinizi sağlamak için gerekli önlemleri almalısınız.