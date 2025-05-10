Eskişehir 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C civarına düşecek. 12 Mayıs Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak. 13 Mayıs Salı günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yine çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak.

Bu dönemdeki hava değişkenlikleri, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. 10 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planları esnek tutmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağmurlara karşı yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Sıcaklıkların 15-24°C arasında değişmesi, kat kat giyinmeyi kolaylaştırır. Böylece hem serin hem de yağmurlu günlerde rahat edebilirsiniz.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu takip etmek ve planları esnek tutmak olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.