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Eskişehir 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Eskişehir 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 19°C ile 23°C arasında değişecek. Yağış bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Eskişehir'de ortalama sıcaklık 14.6°C, nem oranı ise %58 civarındadır. Bu dönemde yağışlı gün sayısı 7, güneşli saat sayısı 10'dur.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi iptal etmek veya kapalı alanlara kaydırmak faydalı olur. Bu, ıslanmaktan ve olası hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek ve yanınızda şemsiye bulundurmak önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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