HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, güneşli bir gün olarak bekleniyor.

Eskişehir 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, güneşli bir gün olarak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 34°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü ise 36°C, 15 Ağustos Cuma günü de 34°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık değerleri, Eskişehir'de Ağustos ayının tipik hava koşullarını yansıtıyor. Ağustos, genellikle sıcak ve kuru bir dönem olarak biliniyor. Eskişehir'de bu ay ortalama en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 15°C civarında. Nem oranı %51 civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %3'ü kadar olup, yaklaşık 14 mm’dir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde, tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Hayvanların serin tutulması da gereklidir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin alınması, hem halk sağlığı hem de çevre güvenliği açısından kritik önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Erzurum! Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar! Yüzlercesi telef olduYer: Erzurum! Piknik yapmaya gittiler, korkunç manzara ile karşılaştılar! Yüzlercesi telef oldu
Kırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.