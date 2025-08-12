Eskişehir 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, güneşli bir gün olarak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 34°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü ise 36°C, 15 Ağustos Cuma günü de 34°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık değerleri, Eskişehir'de Ağustos ayının tipik hava koşullarını yansıtıyor. Ağustos, genellikle sıcak ve kuru bir dönem olarak biliniyor. Eskişehir'de bu ay ortalama en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 15°C civarında. Nem oranı %51 civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın %3'ü kadar olup, yaklaşık 14 mm’dir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde, tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Hayvanların serin tutulması da gereklidir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin alınması, hem halk sağlığı hem de çevre güvenliği açısından kritik önem taşır.