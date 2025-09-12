HABER

Eskişehir 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de, 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Hazar Gönüllü

Eskişehir'de, 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 28°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın. Genel olarak rahat bir hava koşulu sunacaktır.

13 Eylül Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. 14 Eylül Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 28°C civarında olması tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 29°C civarına ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek de yararlı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek vücut sağlığını korumak açısından önemlidir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekli durumlarda tıbbi destek almak önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük bir önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
