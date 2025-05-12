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Eskişehir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Eskişehir'de hava durumu en yüksek 19°C, en düşük ise 8°C olarak bekleniyor.

Eskişehir 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bulutların arasından ara ara görünen güneş ışıklarıyla birlikte, en yüksek 19°C, en düşük ise 8°C olarak bekleniyor. Bugün hafif yağmur ihtimali de var.

13 Mayıs Salı günü, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 5°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 2°C arasında seyredecek. 15 Mayıs Perşembe günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında olacak.

Mayıs ayı, Eskişehir'de genellikle 14.6°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. Sıcaklıklar 8°C ile 20.8°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 49 mm'dir. Nem oranı %58 civarındadır. Mayıs ayında Eskişehir'de 7 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle, kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Gün içinde güneşli ve bulutlu dönemler olacağı için, güneş ışınlarından korunmak amacıyla güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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