Eskişehir 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 12 Temmuz 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu oldukça güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 33°C'ye yükselebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 34°C’ye ulaşması öngörülüyor. 15 Temmuz Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacak.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının cilde zarar verebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve koruyucu giysiler giymek cildi korumaya yardımcı olur. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önleyebilir ve serin kalabilirsiniz. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek sağlık için faydalıdır.

15 Temmuz Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara hazırlıklı olmak önemlidir. Bu tür hava koşullarında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Güvenli alanlarda kalmak da faydalı olacaktır. Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerine dikkat etmek gerekir. Araç kullanırken yavaşlamak da önemlidir.