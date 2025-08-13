HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Eskişehir 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %38 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km ile 15 km arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe gününde sıcaklıkların 37°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 35°C civarında olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C seviyelerine düşecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye edilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumak faydalı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde enerji tüketiminin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji verimliliğine dikkat etmek ve gereksiz elektrik kullanımından kaçınmak çevreye dost bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca su kaynaklarının korunması da büyük önem taşımaktadır.

Doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, erken saatleri tercih etmeniz önerilir. Bu, hem kendinizi hem de çevrenizi korumanıza yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığınızı ve çevreyi koruma adına önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadıŞaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadı
Yer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından olduYer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.