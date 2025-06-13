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Eskişehir 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 13 Haziran Cuma hava durumu sıcaklıkların 30°C civarında olacağını gösteriyor.

Eskişehir 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Eskişehir'de 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların 30°C civarında olacağını gösteriyor. Güneşli bir gün geçireceğiz. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın ve yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Parlak güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 22°C seviyelerine inecek. Bu gün çok bulutlu bir hava hakim olacak.

16 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması tahmin ediliyor. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-30°C aralığında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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