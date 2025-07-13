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Eskişehir 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 13 Temmuz 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Eskişehir 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Pazartesi günü, 14 Temmuz 2025, hava sıcaklığının 34°C'ye yükselmesi bekleniyor. Açık hava koşulunun devam etmesi öngörülüyor. Salı günü, 15 Temmuz 2025, bölgede yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir. Çarşamba günü, 16 Temmuz 2025, hafif yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklığının 32°C civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Yağışlı günler de olacak. Bu dönemde aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Yağmurlu günlerde ıslanmamak için uygun kıyafetler ve şemsiyeler kullanmak sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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