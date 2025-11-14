HABER

Eskişehir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava serin olacak ve gün içindeki sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacakken, Pazar günü çok bulutlu bir hava durumu söz konusu. Sabah serin havalara karşı kat kat giyinmek, trafik güvenliği için dikkatli olmak önem taşıyor. Hava koşullarına uygun plan yapmak faydalı olacaktır.

Eskişehir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir'de, 14 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava serin olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 13°C, en düşük sıcaklığı ise 9°C seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %72 civarında olacak.

Cumartesi günü hava daha güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. Pazar günü ise hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 12°C seviyelerine düşecek. Pazartesi günü hava tekrar güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olacak. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Özellikle sabah saatlerinde pus oluşabilir. Trafik güvenliğine dikkat etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek konfor sağlayacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak faydalı olacaktır.

