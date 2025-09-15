Eskişehir 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 8 km hızla esecek.

16 Eylül Salı günü hava güneşli. Sıcaklıklar 25°C ile 10°C arasında değişecek. 17 Eylül Çarşamba günü de güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında olacak. 18 Eylül Perşembe günü daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzleri hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu da kat kat giyinmeyi gerektirebilir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Kuzeydoğudan esen rüzgar, açık alanlarda hissedilebilir. Rüzgâra karşı dayanıklı giysiler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.