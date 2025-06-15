Eskişehir 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Haziran 2025 Pazar günü Eskişehir'de gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 15.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Haziran Pazartesi günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 9°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu gün de açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır.

17 Haziran Salı günü, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C'ye kadar yükselecek, gece ise 13°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 17.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, güneşe karşı korunmak önemlidir.

18 Haziran Çarşamba günü, hava daha da ısınacak ve bol güneş ışığı altında geçecek. Gündüz sıcaklıkları 29°C'ye kadar yükselecek, gece 13°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, yine güneşe karşı korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla, güneşe karşı korunma önlemleri daha fazla önem kazanacak. Gün ortasında güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, mümkünse gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken geniş kenarlı bir şapka takmak, koruyucu giysiler giymek ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. Bu önlemler, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize katkı sağlayacaktır.