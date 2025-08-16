HABER

Eskişehir 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 16 Ağustos 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 16°C ile 33°C arasında değişecek.

Cansu Akalp

Bugün, 16 Ağustos 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 16°C ile 33°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Salı ve Çarşamba günleri de 29°C ile 30°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. Yine bol güneş ışığı olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların iç sıcaklıkları hızla artabilir. Araçlarda çocuk ve hayvan bırakılmamalıdır. Sıcak hava sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kalp ve solunum rahatsızlığı olanların, aşırı sıcaklardan kaçınması önerilir. Gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

