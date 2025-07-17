HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Eskişehir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %42, gece %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 33°C civarında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 30 km hızla esecek. 19 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 32°C civarında kalacak. Rüzgarın hızı kuzeyden saatte 26 km olarak tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazar günü, sıcaklık 31°C civarına inecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 17 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak önemlidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek vücut ısısını dengede tutar. Rüzgarın hızı arttıkça, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıyız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"
Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendiKabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.