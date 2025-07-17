Eskişehir 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %42, gece %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 33°C civarında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 30 km hızla esecek. 19 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 32°C civarında kalacak. Rüzgarın hızı kuzeyden saatte 26 km olarak tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazar günü, sıcaklık 31°C civarına inecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 17 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak önemlidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek vücut ısısını dengede tutar. Rüzgarın hızı arttıkça, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıyız.