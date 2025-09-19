Eskişehir 19 Eylül Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu raporu açıklandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11°C olacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarına yükselecek. Nem oranı %90 seviyesinde bulunuyor. Rüzgarın hızı 20 km/saat olarak ölçülüyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C olması öngörülüyor. 21 Eylül Pazar günü 26°C bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 27°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda hafif bir mont bulundurmak faydalı olur. Sabah saatlerinde yüksek nem oranı nedeniyle pamuklu kumaşlardan kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler kullanmak konfor sağlayabilir.

Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Güneşe karşı hassasiyetiniz varsa, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka takmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Gün içinde su tüketimini artırarak vücudunuzun nem dengesini korumaya özen göstermelisiniz.

Eskişehir'de 19 Eylül 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları mevsim normallerine uygun olacak. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek sağlıklı ve konforlu bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.