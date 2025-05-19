Eskişehir 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Eskişehir'de hava durumu sıcak, bulutlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 11°C'ye kadar düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı ise %61 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü hava daha serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. 21 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 10°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava yine sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. 19 Mayıs’taki rüzgarlı ve bulutlu hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Batı yönünden esen rüzgar, açık alanlarda güvenliği etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri düzenlerken rüzgarın hızını ve yönünü göz önünde bulundurmak gereklidir. Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler için rahatsızlık verebilir. Alerjisi olanların gerekli önlemleri alması ve ilaçlarını kullanması tavsiye edilir.

Sıcaklık artışı, güneşe karşı korunma ihtiyacını artıracaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu dönemde, güneş kremi kullanımı ve uygun kıyafet seçimi cilt sağlığı açısından önem taşır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarını göz önünde bulundurarak kat kat giyinmek, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.