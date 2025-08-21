HABER

Eskişehir 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 31°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Eskişehir'de 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 31°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 35°C olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34°C civarında seyredecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar biraz düşerek 29°C seviyelerine gerileyecek. Bu süreçte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve hava akışını sağlamak iç mekanlarda rahatlık sağlar. Nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin kalmak için gerekli önlemler almak faydalıdır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu durum hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir. Ancak, rüzgarın hızı artarsa ani sağanakların görülmesi olasıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek yine faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam serinliğinde planlamak daha rahat bir deneyim sunar.

