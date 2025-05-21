Eskişehir 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklıkların 26°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 23 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Bu artış, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte daha sıcak günlerin habercisi. 24 Mayıs Cumartesi günü de hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. Ayrıca, gün içinde güneş ışınları UV seviyelerini yükseltebilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı unutmayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmayı ihmal etmeyin.