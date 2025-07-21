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Eskişehir 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir.

Eskişehir 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Eskişehir'de 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 24 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 36°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 37°C, 24 Temmuz Perşembe günü ise 34°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artırabilir. Dışarıda vakit geçirenler için bu durum rahatsızlık verebilir.

Böylesi sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Vücudun aşırı ısınmasını engellemek için bu önemlidir. Dışarı çıkmak gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneşten korunmak için şapka kullanmak ve bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ise cildinizi korur ve uzun süreli güneşe maruz kalmanın olumsuz etkilerini azaltır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Evde kalıyorsanız, klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmak uyku kalitenizi artırır ve dinlenmenize yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak önemlidir. Enerji verimli ürünleri tercih etmek ve günün serin saatlerinde yemek pişirmek gibi önlemler alınabilir. Bu şekilde hem bütçenize katkı sağlarsınız hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilemiş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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