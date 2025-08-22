HABER

Eskişehir 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak bir gün olarak öngörülmektedir.

Hazar Gönüllü

Eskişehir'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklık, 35°C'ye kadar yükselecek, en düşük sıcaklık ise 18°C olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye düşecek. 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 28°C'ye gerileyecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Açık hava etkinliklerini sabah ya da akşam saatlerinde planlamak daha rahat bir deneyim sağlar.

Yüksek sıcaklıklar, hassas grupların aşırı sıcaktan korunmasını gerektirir. Özellikle yaşlılar ve çocuklarla dikkatli olunmalıdır. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. İç mekanlarda hava akışını sağlamak, rahatlık sunar. Nem oranının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Nemli ortamlardan uzak durmak ve serin kalmak için gerekli önlemleri almak faydalıdır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Bu, hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir. Ancak rüzgarın hızının artması durumunda ani sağanakların görülmesi olasıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşten korunma önlemlerini almak ve aşırı sıcaktan korunmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

