Eskişehir 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 26°C civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 9°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklıkların 28°C olması bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü ise 29°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde 11:00 ile 17:00 arasında güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle sıcaklıklar daha da artabilir. Açık alanlarda bulunmak, güneşe doğrudan maruz kalmak, vücut ısısını artırabilir. Bu durum, dehidrasyona yol açma riski taşır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Bu giysiler, vücut ısısının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Şapka takmak, cilt sağlığını korumada yardımcı olabilir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Kronik rahatsızlığı olan bireyler de risk altındadır. Bu nedenle bu kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Açık alanlarda bulunmamaları da daha iyi olacaktır. Aşırı sıcakların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için ek bir risk taşır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve güvenliği korumak için belirtilen önlemlere dikkat edilmeli.