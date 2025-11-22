Eskişehir 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarında. Gece ise sıcaklık 7°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

23 Kasım 2025 Pazar günü daha bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 9°C civarına yükselecek. Rüzgarın hızı 34 km/saat olacağı öngörülüyor.

24 Kasım 2025 Pazartesi hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 7°C olacak. Rüzgarın hızı yine 19 km/saat tahmin ediliyor.

25 Kasım 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak. Rüzgarın hızı yine 19 km/saat olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Özellikle Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artacağı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde hava koşullarına uygun bir hazırlık yapabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.