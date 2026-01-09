iPhone Fold henüz piyasaya çıkmadı ama rekabet edeceği modellerden biri ortaya çıktı

Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor. Bu pazarda faaliyet gösteren Oppo'nun ise yeni katlanabilir telefonu Find N6'yı Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Ancak "güvenilir bir sektör kaynağından" gelen yeni bir söylentiye göre, şirketin bu yıl piyasaya süreceği tek katlanabilir cihaz bu olmayacak.

OPPO FIND N7, IPHONE FOLD İLE DOĞRUDAN REKABETE GİRECEK

İddiaya göre eylül ayında Find N6'ya, yine kitap tarzı bir katlanabilir telefon olan Find N7 eşlik edecek. Bu model, tıpkı yine Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone Fold gibi daha geniş bir yapıya sahip olacak.

Yine iddiaya göre Find N7, bunun dışında Find N6'nın temel DNA'sını koruyacak ve benzer teknik özellikleri daha geniş bir gövdede sunacak; bu gövdenin, söylentilerde olduğu gibi iPhone Fold gibi açıldığında yatay moda geçeceği tahmin ediliyor.

OPPO FIND N6'NIN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Find N6'nın, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın, 120 Hz yenileme hızına sahip 8,12 inç LTPO OLED iç katlanabilir ekrana, 6,62 inç kapak ekranına, 200 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kameraya ve 50 MP telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor. İddialara göre telefon, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. 225 gramlık bir ağırlığı olacak.