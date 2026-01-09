HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone Fold henüz piyasaya çıkmadı ama rekabet edeceği modellerden biri ortaya çıktı

2026, katlanabilir telefonların yılı olacak. İddiaya göre şubat ayında katlanabilir Find N6'yı tanıtması beklenen Oppo, bir modelini de Eylül ayına saklıyor. Sızıntılara göre şirket, eylül ayında Apple'ın beklenen "iPhone Fold" modeliyle doğrudan rekabet edecek, daha geniş form faktörüne sahip Oppo Find N7'yi piyasaya sürecek.

iPhone Fold henüz piyasaya çıkmadı ama rekabet edeceği modellerden biri ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor. Bu pazarda faaliyet gösteren Oppo'nun ise yeni katlanabilir telefonu Find N6'yı Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Ancak "güvenilir bir sektör kaynağından" gelen yeni bir söylentiye göre, şirketin bu yıl piyasaya süreceği tek katlanabilir cihaz bu olmayacak.

OPPO FIND N7, IPHONE FOLD İLE DOĞRUDAN REKABETE GİRECEK

İddiaya göre eylül ayında Find N6'ya, yine kitap tarzı bir katlanabilir telefon olan Find N7 eşlik edecek. Bu model, tıpkı yine Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone Fold gibi daha geniş bir yapıya sahip olacak.

iPhone Fold henüz piyasaya çıkmadı ama rekabet edeceği modellerden biri ortaya çıktı 1

Yine iddiaya göre Find N7, bunun dışında Find N6'nın temel DNA'sını koruyacak ve benzer teknik özellikleri daha geniş bir gövdede sunacak; bu gövdenin, söylentilerde olduğu gibi iPhone Fold gibi açıldığında yatay moda geçeceği tahmin ediliyor.

OPPO FIND N6'NIN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Find N6'nın, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması bekleniyor. Cihazın, 120 Hz yenileme hızına sahip 8,12 inç LTPO OLED iç katlanabilir ekrana, 6,62 inç kapak ekranına, 200 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kameraya ve 50 MP telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor. İddialara göre telefon, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. 225 gramlık bir ağırlığı olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen CAT indirimi başladı!Beklenen CAT indirimi başladı!
Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonuBinadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iPhone Oppo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.