Her şey bir ihbarla başladı: Eski eniştesinin bahçesinde

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİ REHİN ALDILAR: SAHTE POLİS YELEĞİ...

İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı Skor
polis İzmir erasmus
