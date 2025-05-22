Eskişehir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 26°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 18°C arasında seyredecek. Özellikle 25 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 31°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Zaman zaman yağışların görülebileceği belirtiliyor. 23 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur. Hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve zaman zaman yağışların olabileceği öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.