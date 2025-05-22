HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Eskişehir 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 26°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 18°C arasında seyredecek. Özellikle 25 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 31°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Zaman zaman yağışların görülebileceği belirtiliyor. 23 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların etkili olabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur. Hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve zaman zaman yağışların olabileceği öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kıza cinsel istismar olayında yeni gelişmeLiseli kıza cinsel istismar olayında yeni gelişme
Yaz geliyor aman dikkat! Yaz geliyor aman dikkat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.