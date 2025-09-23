HABER

Eskişehir 23 Eylül Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları 28°C civarında olacak. Bol güneş ışığı beklenmektedir. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakındır. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hâkim olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 28°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü 25°C, 26 Eylül Cuma günü ise 23°C bekleniyor. Açık ve güneşli hava durumu sürecektir.

Sıcak ve güneşli günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Cilt sağlığını korumak için bu önlemler gerekiyordur. Ayrıca bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması önerilmektedir.

Rüzgar hızlarının düşük olması bekleniyor. Bu da hava koşullarının sakin olacağı anlamına geliyor. Böyle bir durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli su tüketmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir.

