Eskişehir 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 15°C, gündüz 16°C, akşam 16°C ve gece 20°C civarında sıcaklık bekleniyor. Hava genel olarak bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 5 metre hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor.

Pazar günü, 25 Mayıs 2025'te hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hava çok bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 3 metre hızla esecek.

Pazartesi günü, 26 Mayıs 2025'te gündüz hava sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 4 metre hızla esecek.

Salı günü, 27 Mayıs 2025'te gündüz hava sıcaklığı 18°C, gece ise 10°C olacak. Hava kısmen güneşli olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4 metre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar su baskınlarına, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.