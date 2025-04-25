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Eskişehir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Nisan 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 7°C civarında. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olacak. Nisan ayının ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava koşulları mevsim normallerine yakın.

Eskişehir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak daha sıcak ve bulutlu olacak. 26 Nisan Cumartesi günü, sıcaklık 18°C'ye yükselecek. 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 16°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 16°C seviyelerinde kalacak. 29 ve 30 Nisan Salı ve Çarşamba günleri ise çok bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 15-16°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağmur ihtimali olan günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarının daha etkili olabileceğini göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinde, güneş koruyucu ürünler kullanın ve bol su tüketin. Bu, sağlığınız açısından önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmayın. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Böylece planlarınızı en uygun hava koşullarına göre düzenleyebilirsiniz. Olası olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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