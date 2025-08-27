Eskişehir 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 14°C civarına düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30°C'ye yükselecektir. 29 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 31°C'ye ulaşması beklenmektedir. Hafta sonu, 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 33°C'ye kadar çıkacaktır.

Yüksek hava sıcaklıkları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar da daha dikkatli olmalıdır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecektir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava beklenmektedir. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak için önemlidir.