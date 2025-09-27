Eskişehir 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genel olarak güneşli, yer yer bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında, gece ise 9°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %46, akşamda %57 seviyelerinde olacak.

28 Eylül Pazar günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 20°C ile 11°C arasında değişkenlik gösterecek. 29 Eylül Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 17°C ile 10°C arasında olacak. 30 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 18°C ile 7°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Özellikle 29 Eylül Pazartesi gününe dikkat etmek önemli. Sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek yararlı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Gerekirse bir şemsiye de bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak, 27 Eylül Cumartesi günü Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.