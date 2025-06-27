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Eskişehir 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

ugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 29°C civarında olacak.

Eskişehir 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 27 Haziran 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 29°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 16.9 km hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak. Bu koşullar, bol güneş ışığı altında sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 31°C olacak. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 23°C düzeyinde kalacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise beklenen sıcaklık 24°C olacak. Bu, sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığımızı korur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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