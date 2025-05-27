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Eskişehir 27 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 27 Mayıs Salı hava durumu gündüz saatlerinde 18°C, gece saatlerinde ise 7°C civarında olacak.

Eskişehir 27 Mayıs Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu gündüz saatlerinde 18°C, gece saatlerinde ise 7°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 28 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 10°C civarına yükselecek. 29 Mayıs Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 10°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü de sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine 20°C, gece ise 11°C civarında kalacak.

Bu hava koşullarındaki değişiklikler, özellikle 29 ve 30 Mayıs tarihlerindeki yağışlar günlük planlamalarınızı etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyinmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların daha serin olduğu günlerde kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza destek sağlar. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların sileceklerini düzenli olarak kontrol etmek, güvenli sürüş için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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