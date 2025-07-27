Eskişehir 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 27 Temmuz 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları 38°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü 39°C, 29 Temmuz Salı günü 38°C ve 30 Temmuz Çarşamba günü 36°C olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Aşırı sıcaklar, vücudun terleyerek ısıyı dengeleme mekanizmasını zorlayabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymek de faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da yararlı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturur. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Kapalı alanlarda kalmak önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek diğer önlemler arasında serin ortamlarda vakit geçirmek ve hafif egzersizler yapmak bulunmaktadır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Eskişehir'de beklenen yüksek sıcaklıklar, çeşitli sağlık riskleri taşıyabilir. Vatandaşların gerekli önlemleri alarak sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.