HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Eskişehir 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava, bol güneş ışığıyla birlikte güneşli olacak. Sıcaklığın 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cuma gününde sıcaklıkların 31°C'ye ulaşması öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecektir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava beklenmektedir. Bu durum, öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’
Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıÇekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.