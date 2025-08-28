Eskişehir 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava, bol güneş ışığıyla birlikte güneşli olacak. Sıcaklığın 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cuma gününde sıcaklıkların 31°C'ye ulaşması öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif hızla esecektir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı bir hava beklenmektedir. Bu durum, öğle saatlerinde daha belirgin hale gelebilir. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak için önemlidir.