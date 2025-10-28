Eskişehir 28 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Hafif yağış bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hafif yağış devam edecek. Gece sıcaklık 11°C'ye gerileyecek. Hafif yağış sürmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Açık, güneşli bir gün bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Bol güneş ışığı altında bir gün geçecek. 31 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 19°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 19°C'ye ulaşacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçecek.

Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacaklar için bu geçerli. Yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden 20 kilometre hızla esecek. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakin olacağı tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlayabilir. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olabileceğini unutmamalısınız. Buna göre giyinmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.