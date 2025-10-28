HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 28 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ekim 2025 Salı günü değişken hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında hafif yağışla başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 20°C'ye çıkacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşerken, rüzgar batıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkacakların su geçirmez giysi ve şemsiye bulundurmaları önerilmektedir. Önümüzdeki günler için hava koşulları daha sakin geçecek.

Eskişehir 28 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Hafif yağış bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hafif yağış devam edecek. Gece sıcaklık 11°C'ye gerileyecek. Hafif yağış sürmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

29 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Açık, güneşli bir gün bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Bol güneş ışığı altında bir gün geçecek. 31 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 19°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı 19°C'ye ulaşacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçecek.

Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkacaklar için bu geçerli. Yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden 20 kilometre hızla esecek. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakin olacağı tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlayabilir. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olabileceğini unutmamalısınız. Buna göre giyinmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.