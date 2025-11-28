Eskişehir 28 Kasım Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Nem oranı %77 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:59. Gün batımı saati ise 17:36 olarak tahmin ediliyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10°C ile 3°C arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu tarihte sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 9°C ile -1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşeceği öngörülüyor. Yağışların artması da bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi mümkün. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeyi tercih etmek önerilir.