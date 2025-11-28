HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 28 Kasım Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 28 Kasım'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C civarında, gün boyunca ise 6°C ile 14°C arasında değişecek. 29 Kasım'da sıcaklık 10°C ile 3°C arasında, yer yer sağanak yağışlar görülecek. 30 Kasım'da bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi, yağışların artması olası. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı, kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak öneriliyor.

Eskişehir 28 Kasım Cuma hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Nem oranı %77 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:59. Gün batımı saati ise 17:36 olarak tahmin ediliyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 10°C ile 3°C arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu tarihte sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 9°C ile -1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşeceği öngörülüyor. Yağışların artması da bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi mümkün. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeyi tercih etmek önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Papa 14'üncü Leo İstanbul'daPapa 14'üncü Leo İstanbul'da
621 hakim ve savcının ataması yapıldı! 621 hakim ve savcının ataması yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.