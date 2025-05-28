Eskişehir 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilir. Ancak ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, hava koşullarının akşam saatlerinde hızla değişebileceğini gösteriyor.

29 Mayıs Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 9°C civarında olacak. 30 ve 31 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 20-17°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12-11°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği dikkate alınmalıdır. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları gerekir. Uygun kıyafetleri yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamaları hava durumuna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.