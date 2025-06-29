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Eskişehir 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

29 Haziran 2025 Pazar günü Eskişehir'de hava durumu serin olacak.

Eskişehir 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. Bu serin hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için rahatlatıcı bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27°C, 1 Temmuz Salı günü 28°C, 2 Temmuz Çarşamba günü 27°C, 3 Temmuz Perşembe günü 29°C, 4 Temmuz Cuma günü 31°C ve 5 Temmuz Cumartesi günü 34°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlıklı bir tercih olacaktır. Bu önlemler, yazın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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