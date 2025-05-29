Eskişehir 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece sıcaklık 9°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü, 30 Mayıs 2025, gündüz hava sıcaklığının 21°C, gece ise 12°C civarında olması tahmin ediliyor. Sağanak yağış veya gök g Gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Cumartesi günü, 31 Mayıs 2025, gündüz sıcaklığın 18°C, gece ise 11°C seviyelerinde olması bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi muhtemel. Pazar günü, 1 Haziran 2025, gündüz sıcaklığının 19°C, gece ise 9°C civarında olması öngörülüyor. Sağanak yağışların etkili olabileceği ifade ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almanız ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza destek olur. Sahip olduğunuz elektronik cihazları yağmurdan korumak için su geçirmez kılıflar kullanmanız olası arızaların önüne geçebilir. Sürücüler için, yağışlı havalarda yol koşullarının değişebileceğini unutmamak önemlidir. Hız limitlerine uymak güvenli bir sürüş için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği devam edecek. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre düzenlemek faydalı olacaktır.