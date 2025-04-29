Eskişehir 29 Nisan Salı hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Nisan 2025, Salı günü Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 8°C civarında seyredecek. 2 Mayıs Cuma günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü de hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 9°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve bulutlu olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekli durumlarda uygun kıyafetleri hazırlamak da faydalı olacaktır. Bulutlu günlerde güneş ışığının daha az olacağını unutmamak ve güneş koruyucu ürünleri kullanmak önemli.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önerilir.