Eskişehir 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışıklarıyla birlikte yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarına ulaşacak, akşam saatlerinde ise 15°C'ye düşecektir. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek, nem oranı %61 seviyelerinde kalacaktır.

31 Ağustos Pazar ve 1 Eylül Pazartesi günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecektir. Rüzgar batı yönünden hafif esmeye devam edecek, nem oranı yine %61 seviyelerinde kalacaktır.

Bu dönemde gündüz ile gece arasındaki belirgin sıcaklık farkları dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar için güneşten korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler seçilmelidir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalınması gereken saatlerde serin ortamlarda vakit geçirilmesi ve ağır yemeklerden kaçınılması önerilir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalı, bol su tüketimine özen gösterilmelidir.

Rüzgarın batı yönünden esmesi ve nem oranının %61 seviyelerinde olması, hava kalitesinin genel olarak iyi olduğunu göstermektedir. Ancak yüksek sıcaklıkların etkisiyle hava kalitesinin zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların hava kalitesini takip etmeleri ve gerektiğinde tedbir almaları önemlidir.