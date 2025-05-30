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Eskişehir 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Eskişehir 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Eskişehir'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü, hava durumu yer yer sağanak yağışlarla birlikte 21°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

31 Mayıs Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir. 1 Haziran Pazar günü ise sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 2 Haziran Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, su baskınları ve trafik kazalarını artırabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Gerektiğinde kapalı alanlara yönelmek önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durarak olası kazalardan korunabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de değişken hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak güvenliğinizi sağlamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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