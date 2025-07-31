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Eskişehir 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Eskişehir 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %46, akşam %60 ve gece %82 olarak bekleniyor.

1 Ağustos Cuma günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 17°C olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü de benzer yağışlı koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece 18°C civarında olacak. 3 Ağustos Pazar günü yağışların hafiflemesiyle hava sıcaklığı gündüz 27°C, gece 18°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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