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Eskişehir 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri: Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Eskişehir'de bugün hava durumu güneşli olacak.

Eskişehir 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri: Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 4 Mayıs 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 6 Mayıs Salı günü ise 24°C'ye ulaşması bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca, Eskişehir'de ortalama yüksek sıcaklıklar 20°C ile 24°C arasında değişecek. Düşük sıcaklıklar ise 8°C ile 10°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 49 mm olacak. Aylık yaklaşık 8 yağmurlu gün yaşanması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar ve hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanında bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Tarım faaliyetleri için, yağışların az olduğu bu dönemde sulama sistemlerini düzenli kontrol etmek gerekir. Gerekirse sulama yapmak, ürün verimliliğini artıracaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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